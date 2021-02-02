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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:43 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة قدمت جهودًا لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف.

وأضاف «جمعة»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: «سعينا لاستعادة المساجد من مختطفيها وتصويب مسار الخطاب الديني وتبني الفكر الوسطي المستنير، وتفعيل مبدأ التعددية وقبول الآخر والمواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وتفنيد أباطيل المتطرفين كانت في مقدمة أولويات الوزارة».

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف نفذت عملية تنقية لكتب التراث وكانت ضمن الأولوية في التأليف والترجمة، مشيرًا إلى صدور ما يزيد على 180 مؤلفًا، وترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وبيَّن أن «حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون إذن سلطات الدولة»، لافتًا إلى وزارة الأوقاف لها دور أيضًا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

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