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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع خسائر الشركة العربية للشحن والتفريغ بنسبة 4%

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:43 ص
العربية المتحدة للشحن
العربية المتحدة للشحن
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع الخسائر بنسبة 4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 6.58 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 7.099 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.85 مليون جنيه، مقابل 2.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي السابق.

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