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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تشارك في تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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اختيرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم fجامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن شرارة البدء جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ورؤساء الجامعات المصرية، وأبدى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجامعة في هذا الاجتماع.

وحضر الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية الاجتماع الذى دعت إليه وكالة الفضاء المصرية برئاسة أ.د محمد القوصي كما حضر ممثلو الجامعات المصرية لتقديم عروضهم في وجود مسئولي الأقسام بالهيئة، وقد تم في نفس الاجتماع اختيار بعض الجامعات على رأسها جامعة حلوان وذلك بعدما تبين امتلاك جامعة حلوان للمقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.

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