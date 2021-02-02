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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الشرطة» تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:45 ص
احتفال عيد الشرطة
احتفال عيد الشرطة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، إيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كل أطياف المجتمع المصري، كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة.

ونسق قطاع حقوق الإنسان مع قطاع أمن المنافذ، لمواصلة فعاليات الاحتفال بذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

وقام ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتوزيع الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر، وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة، بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

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