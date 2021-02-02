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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كورونا» يُكبّد «بي.بي» أول خسارة في 10 سنوات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:23 ص
بي.بي
بي.بي
وكالات
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تراجعت أرباح «بي.بي»، في الربع الأخير من 2020 إلى 115 مليون دولار، بسبب ضعف الطلب على الطاقة، مع تواصل الانخفاض في استهلاك الوقود بسبب القيود المشددة على السفر، جراء جائحة كورونا.

وعلى مدار العام، انزلقت «بي.بي» إلى خسارة 5.69 مليار دولار، هى الأولى في عشر سنوات، مقارنة مع ربح عشرة مليارات دولار في 2019، بعد أن خفضت الشركة قيمة أصول للنفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار في الربع الثاني.

وقالت بي.بي اليوم الثلاثاء إن نتائجها الفصلية تأثرت تأثرا "كبيرا" بانخفاض مبيعات الوقود والغاز وأرباح ضعيفة لأنشطة التكرير والتجارة، وكذلك بخفض قدره 154 مليون دولار في قيمة أصول للتنقيب.

وقال موراي أوكينكلوس المدير المالي في بيان "تلك النتائج تُعبّر عن ربع سنة صعب حقا".

لكن الشركة قالت إن من المتوقع تعافي الطلب في 2021، حيث سيدعم تفاقم شح الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي العالمية ربحية الأسعار، مضيفة أن القيود المرتبطة بفيروس كورونا تضغط على الطلب على المنتجات المكررة في الربع الأول.

يقل صافي ربح الربع الرابع البالغ 115 مليون دولار عن توقع للمحللين يبلغ 360 مليون دولار قدمته الشركة نفسها.

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