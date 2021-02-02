مديرية أمن جنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:22 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.