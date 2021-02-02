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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل 90 طالبًا في اليوم الأول لإطلاق مركز حوار شباب الدارسين بالخارج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:20 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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قام 90 طالبًا بالتسجيل في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، وذلك في اليوم الأول عقب إطلاق السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.

ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ويتضمن المركز عدة فاعليات تنقسم إلى رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفعاليات الرقمية على: تدريبات على المهارات الشخصية soft skills، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفعاليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.

كما يتضمن المركز شبكات طلابية Students Networks لمساعدة دوائر المصريين بالخارج في تكوين دوائرهم بناء على موقعهم الجغرافي، فضلا عن وجود مركز أيضا للتدريب الصيفي يشمل نادي الكتاب، ويضم توفير فرص تدريبية للطلاب الدارسين خلال فترة عطلتهم الصيفية، وتنظيم زيارات لتفقد المشروعات القومية والمصانع والمدن الجديدة تحت عنوان "زور مصر".

- وجاءت شروط العضوية الخاصة بالانضمام إلى المنصة الرقمية للمركز كالتالي:

1. أن يكون تكون من شباب شابات الدارسين بالخارج
2. مصري الجنسية
3. أن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة
4. أن يكون من المهاجرين أو المقيمين بتلك الدول بشكل كامل
5. أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز
6. يكون قد مر على وجوده بالخارج سنة على الأقل


- على أن تكون خطوات الحصول على العضوية بالمنصة الرقمية للمركز كالآتي:

1. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الحوار: https:medcegypt.net
2. استكمال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للبدء في الاشتراك في الفعاليات.
3. يقوم المركز بإرسال كلمة دخول ورقم سري وجميع تفاصيل العضوية إلى المشتركين الجدد لتأكيد اشتراكهم.
4. يجب على كل عضو أن يستكمل بياناته خلال أسبوع من تلقيه تفاصيل دخول حسابه وألا يعتبر التسجيل لاغي، وعليها أن يقوم بالتسجيل مجددًا ببريد إلكتروني مختلف.

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