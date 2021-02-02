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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شاب يروج للألعاب الجنسية عبر «فيسبوك» في الجيزة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:55 ص
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أدمن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" تروج للألعاب الجنسية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات والألعاب الصناعية والمنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة.

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، وبعض الأدوات التي تستخدم في ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المتهم أنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتفي محمول خاصين بالمتهم، يحتويان على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، 4 قطع من الأدوات الصناعية المنافية للآداب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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