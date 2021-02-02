استطلاع: 39% من الشركات الألمانية زادت أعمالها التجارية في الصين

أظهر استطلاع حديث أن الأعمال التجارية مع الصين شكلت ركيزة مهمة لشركات ألمانية في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.وتم اليوم الثلاثاء نشر نتائج الاستطلاع السنوي لمناخ الأعمال الذي تجريه غرفة التجارة الألمانية في الصين.وبحسب الاستطلاع، نجحت 39 في المئة من الشركات الألمانية في زيادة أعمالها التجارية في الصين خلال العام الماضي، رغم الأزمة، بل وزادت أرباح 42 في المئة من الشركات.فضلا عن ذلك استطاع حوالي 25 من الشركات الألمانية في الصين، والتي شملها الاستطلاع الحفاظ على حجم مبيعاتها ونتائجها خلال عام 2020 بنفس مستوى عام 2019 تقريبا.يشار إلى أن الصين، التي تمكنت من احتواء الوباء بحلول أوائل صيف العام الماضي، كانت الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا في عام 2020.