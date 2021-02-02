بعد «طفلة القليوبية».. مرسي تناشد البرلمان سرعة إقرار قانون الختان الجديد

قال المجلس القومي للمرأة، إنه في استجابة سريعة لبلاغ من طبيب بمستشفى قليوب العام بشأن وصول طفلة للمستشفى تعرضت لجريمة ختان، تم تحرير المحضر رقم 1515 لسنة 2021 إداري القناطر الخيرية وتم ضبط الأب "ا. س. ع" والممرض "م. س. ا"، وحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.وعبرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خالص شكرها وامتنانها لطبيب مستشفى قليوب العام لسرعة إبلاغه عن جريمة ختان لطفلة بمحافظة القليوبية فور وصولها المستشفى والتدخل لتقديم كافة سبل الدعم لها، وإلى النيابة العامة وقوات الشرطة لسرعة الاستجابة والقبض على المتسببين في هذه الجريمة.وأدانت اللجنة الواقعة المؤسفة بشأن جريمة إجراء الختان للطفلة التي تبلغ من العمر 15عاما بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن عميق حزنها واستنكارها وأسفها لجريمة الختان البشعة التي تعرضت لها طفلة القليوبية اليوم، قائلة: "لا أفهم إصرار بعض الأسر على إجراء هذه الجريمة في حق فلذات أكبادهم غير عابئين بالأخطار البالغة التي تتعرض لها الفتاة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الموت" \.وناشدت مرسي البرلمان المصري العظيم بسرعة إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبات لكل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء هذه الجريمة في أقرب وقت لحماية بنات مصر، مشددة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في أي حق من حقوق فتيات مصر، وسوف تواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر وللقضاء على تطبيب الختان.وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا رقم 21684 والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 15 عاما إلى مستشفى قليوب العام تعاني من نزيف إثر تعرضها لجروح بالأعضاء التناسلية نتيجة عملية ختان على يد:ممرض بالمعاش" يبلغ من العمر72 عامًا بمسكن والدتها بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.ووجهت السنباطي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية لها، معربة عن حزنها الشديد لهذه الواقعة المؤسفة والتي تعد جريمة بحق فتياتنا وانتهاك لجسدهن ولبراءتهن.وأكدت السنباطي استمرار جهود اللجنة الوطنية للقضاء نهائيا على هذه الجريمة مشيدة مجددا بموافقة مجلس الوزراء على تشديد عقوبة جريمة "ختان الإناث"، مشيرة إلى أن هذا انتصارا لحقوق الفتيات، مؤكدة أن لا تهاون مع هذه الجريمة مطلقًا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتوانى في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها، لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن، مناشدة الأهالي بسرعة التواصل معنا للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600.