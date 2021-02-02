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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يتفقد ميناء العين السخنة (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:15 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
عمرو خان
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قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور الاستتشاري المصري لمشروع تطوير ميناء العين السخنة، ورؤساء 42 شركة مقاولات مصرية وطنية تقوم بأعمال التنفيذ طبقًا للمخطط العام (12 شركة لتنفيذ أعمال الأرصفة والساحات الخلفية و30 شركة لأعمال الحفر والتكريك)، بتفقد ميناء العين السخنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة الذي تبلغ مساحته ٢٣ كيلومتر مربع، ويعتبر من أهم الموانئ في حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا، تزامنًا مع البدء في تنفيذ القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – الاسكندرية – العلمين الجديدة".

وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتطوير التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تزامنًا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة الاسكندرية العلمين الجديدة ) طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملًا خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقًا لمسار القطار، مضيفًا أن هذه الجولة تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية خاصة مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير كافة الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط لزيادة الناتج القومي ورفع تصنيف الموانئ المصرية ضمن الموانئ على المستوى العالمى.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم في ميناء العين السخنة وبجهد مشترك مع وزارة النقل وبتنفيذ بأيادٍ مصرية وطنية، لتحقيق أعلى معدلات للتنمية وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي لخدمة حركة التجارة العالمية.

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