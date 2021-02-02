الأمم المتحدة تخشى على الروهينجا بعد انقلاب ميانمار.. ومجلس الأمن يجتمع اليوم

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تخشى أن يفاقم انقلاب ميانمار أزمة نحو 600 ألف من الروهينجا لا يزالون في البلاد، في حين يعتزم مجلس الأمن الاجتماع اليوم الثلاثاء للنظر في أحدث المستجدات.وانتزع جيش ميانمار السلطة أمس الاثنين من حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين في مداهمات في الساعات الأولى من الصباح.وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار عام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين، واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "هناك حوالي 600 ألف من الروهينجا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا هم فعليا حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية.