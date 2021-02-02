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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار استشهاد القديس أسكلاس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:39 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد استشهاد القديس أسكلاس. ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي، نشأ هذا القديس في منطقة أنصنا وفي إحدى زيارات إريانوس والي المنطقة لبلدته استدعاه وأمره أن يبخّر للأوثان فتمسَّك بإيمانه بشجاعة وثبات.

وتابع كتاب التاريخ الكنسي أمر الوالي بربطه في حصان يجرى به في الشوارع حتى تهرَّأ جسده وتناثر لحمه، ثم أمر الوالي أن توضع مشاعل نار في جنبيه وبطنه وكان الرب يشفيه ويعزيه، مضيفًا أن إريانوس ركب سفينة ليعبر النيل وأخذ أسكلاس معه وفي السفينة صلَّى أسكلاس إلى الله أن يعمل عملًا يتمجد به اسم الله أمام إريانوس، وللوقت توقفت السفينة في وسط النهر وكأنها استقرت على شاطئ رملي.

وواصل "السنكسار": حاول الجنود أن يحركوها فلم يستطيعوا فطلب إلى أسكلاس أن يصلِّى إلى إلهه لتتحرك السفينة فلما صلَّى تحركت السفينة في الحال، لكن الوالي تقسَّى قلبه فربط في عنقه حجرًا كبيرًا وألقاه في النيل فاستودع روحه الطاهرة في يديّ الله ونال إكليل الشهادة.

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