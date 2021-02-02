تراجع غير مسبوق في عدد ركاب الطائرات بألمانيا منذ الوحدة

تراجع عدد ركاب الطائرات في ألمانيا العام الماضي على نحو غير مسبوق منذ توحيد شطري البلاد.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن عدد الركاب في المطارات الكبرى بألمانيا، وعددها 24 مطارا، بلغ العام الماضي 57.8 مليون راكب، ما يعادل 25.5% من إجمالي عدد الركاب عام 2019.وفي عام 1991، بلغ عدد ركاب الطائرات في ألمانيا الموحدة 63 مليون راكب.وتراجعت الحركة الجوية بشكل كبير منذ مارس 2020، وكانت شبه متوقفة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.وعقب انتعاش طفيف في الصيف، تراجعت الأعداد مرة أخرى قرب نهاية العام.وعلى مدار العام بأكمله، تكبدت حركة الطيران العابرة للقارات أكبر قدر من الخسائر، بتراجع قدره 77% وفي حركة الطيران الداخلي في ألمانيا، انخفض عدد الركاب بنسبة 75%، وبلغت نسبة التراجع في حركة الطيران الأوروبية 74%.وظلت حركة الشحن مستقرة نسبيا بحمولة 4.5 مليون طن مع انخفاض بنسبة 4.1%.