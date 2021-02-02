بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:28 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير.
ويستمع المجلس إلى بياني كل من وزيري الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزيرة التجارة والصناعة المهندسة نيفين جامع، وذلك لبيان ما قامت به الوزارتان من تنفيذ برنامج الحكومة.
ويستمع المجلس إلى بياني كل من وزيري الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزيرة التجارة والصناعة المهندسة نيفين جامع، وذلك لبيان ما قامت به الوزارتان من تنفيذ برنامج الحكومة.