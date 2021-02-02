بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير.ويستمع المجلس إلى بياني كل من وزيري الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزيرة التجارة والصناعة المهندسة نيفين جامع، وذلك لبيان ما قامت به الوزارتان من تنفيذ برنامج الحكومة.