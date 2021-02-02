تقرير للبنك الدولي: بحث استخدام الأدوات الرقمية لتوزيع لقاح كورونا

دارت معارك طاحنة بين كثير من الدول حول توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، نتيجة الفشل الكبير في التوزيع العادل بينهم، ليبدو الأمر وكأنه حرب ضروس من أجل الحصول على الأمل الوحيد في الشفاء من الفيروس إلى الآن.وفي ظل هذا الفشل دعا البنك الدولي الحكومات حول العالم إلى ضرورة العمل على تطوير أدوات مستحدثة للتعامل مع الفيروس فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، من حيث تطوير نظم ومنصات في هذا الشأن من أجل تسهيل مهمة التوزيع التي تعتبر المهمة الأصعب، وذلك لما تسهم به الأدوات الرقمية في الإسراع من توزيع اللقاحات ودعم جهود التطعيم.وأكد التقرير أنه عند تصميم الأدوات الرقمية وتطبيقها فيحتاج الأمر إلى مراعاة البنية التحتية والبيئية الموجودة بكل بلد، كما أشار إلى أنه ستحتاج الأنظمة الرقمية تسجيل التحصين والمتابعة من خلال استخدام أنظمة بطاقات الهوية لتحديد الأهلية وتتبع المرضى بين الجرعات، وكذلك تستلزم هذه الأنظمة لقاعدة رقمية لفئات السكان للمساعدة في عملية توزيع اللقاحات.وأضح التقرير أن الأمر لا يسلم من وجود بعض المخاطر من استخدام تلك التكنولوجية الرقمية في توزيع اللقاح، وأبرز تلك المخاطر تتمثل في ضعف النظم التكنولوجية والتي بدورها تضعف طرق تنظيم التكنولوجيا الرقمية أو الاستبعاد المحتمل للأشخاص أو المواقع، وذلك بسبب عيوب التصميم أو بسبب ضعف القدرات المؤسسية، ووجود بعض قراصنة البيانات الذين يستهدفون بالفعل سلسلة توريد لقاح كورونا وسرقة البيانات المتعلقة بتطوير اللقاح، لذا فقد طالب البنك بضرورة ضمان توفير عوامل التمكين الضرورية والإجراءات الوقائية، مما يسمح باستخدام الأدوات الرقمية المناسبة.أما عن وضع الأدوات الرقمية في مصر فيجدر بالإشارة إلى أن وزارة الاتصالات، أطلقت عددا من المبادرات لبناء القدرات الرقمية، بهدف إعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمي ومن أهمها مبادرة «بُناة مصر الرقمية» وكذلك مبادرة إطلاق منصة للتعلم عن بُعد، والتي استهدفت نشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية، ومبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر في مجالات برمجيات الانترنت وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، وهو ما يعد تعزيزا لبناء منصات رقمية يمكن استغلالها في التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد.بالإضافة إلى ذلك ما حققته حملة 100 مليون صحة التي نجحت في تكوين قاعدة بيانات صحية، عن قطاع كبير من الشعب المصري نتج عنه إنشاء ملف صحي لكل مواطن بالدولة شمل تاريخه الصحي والأمراض التي يعاني منها، الامر الذي يسهم في سرعة علاجه في حالات الطوارئ.