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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«موازنة النواب» تدرس تخفيض ضريبة المعجنات والمنظفات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:08 ص
النواب
النواب
مني هيبة
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تواصل لجنة الخطة والموازنة اجتماعتها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لاستكمال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة على قانون القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016.

ويتضمن المشروع المقترح حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية الموجهة للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.

كما يتضمن مشروع القانون المطروح أمام اللجنة، تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات دون غيرها، ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.

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