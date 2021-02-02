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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحوث الفلكية»: غرة شهر رجب 13 فبراير.. وعدته 29 يومًا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:14 ص
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
وكالات
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كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم 13 فبراير الحالي وعدته ستكون 29 يومًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رجب سيولد مباشرة في الساعة التاسعة و6 دقائق مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الخميس 29 جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 فبراير الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار في السنغال.

وأوضح "القاضي" أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب الشمس في (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة بـ15 دقيقة، والقاهرة بـ18 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين 14 - 19 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب الهلال قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 2 - 26 دقيقة، وبذلك يكون يوم الجمعة الموافق 12 فبراير الحالي هو المتمم لشهر جمادى الآخرة الحالي.

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