أفغانستان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 55 ألفا و174 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة متأثرة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2406 حالات، فضلا عن 75 حالة تعاف، ليبلغ الإجمالي 47 ألفا و798 حالة.