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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الأقصر» تكشف تفاصيل إلقاء مخلفات طبية خطرة بطريق «الحبيل»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:05 ص
اللواء محمد صحصاح
اللواء محمد صحصاح
هدى الأمير
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كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن توجيه لجنة إلى موقع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بخصوص العثور على بعض المخلفات الطبية الخطرة ملقاه على طريق الحبيل لمدينة البياضية بالمحافظة، واستبيان الأمر لتسليمها لمجمع المحارق والتخلص منها تمامًا.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، في بيان صحفي، أنه فور إصدار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليمات للجهات المعنية والمسؤولين بسرعة اتخاذ اللازم، قامت لجنة مختصة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة الطب الوقائي، بالتوجه فورًا إلى الموقع المحدد لعرض الأمر عليه واتخاذ كافة الإجراءات، فيما تم فحص النفايات الملقاة والتأكد من خطورتها، وتم الدفع فورًا بعربات نقل المخلفات والنفايات الطبية الخطرة التابعة لصحة الأقصر لسرعة حماية المواطنين من التلوث، ورفع تلك المخلفات فورًا ونقلها إلى مجمع المحارق للتخلص منها بشكل آمن.

وأوضحت المديرية، أنه تم التأكد أيضًا من تمام مطابقة جميع كميات المخلفات الخارجة من كافة المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة، وتمام مطابقة تسليمها كاملة لمجمع المحارق والتخلص منها خلال الفترة السابقة، وتم عرض الأمر على المحافظ باتخاذ اللازم من قبل اللجنة المشكلة مع مديرية الصحة وتحرير محضر بالواقعة، والأمر كله قيد البحث والتحقيق لحين الوصول إلى الجهات أو المسؤول عن تلك الواقعة، وكررت مديرية الصحة مرة آخرى مناشدتها للجميع بتحري الدقة الشديدة خاصة عند كتابة أو نقل الأخبار والمعلومات والتي من شأنها أن تضلل الأحداث والمفاهيم لدى عامة الشعب.

وكان محمد صحصاح، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، وعقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء إحدى السيارات لمخلفات للمستشفيات على ترعة الحبيل ليلًا، قام بإخطار الصحة وإبلاغ شرطة البيئة بالواقعة لحماية المواطنين.

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