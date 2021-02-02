مصادر: زيادة ركابية وجوية بمطارات جنوب الصعيد بفضل «شتي في مصر» (خاص)

قالت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطاري الأقصر وأسوان الدوليين شهدا زيادة ركابية وجوية خلال الأونة الأخيرة، تزامنا مع تفعيل مبادرة "شتي في مصر" التى أطلقتها وزارتي السياحة والطيران المدني، لزيادة تنشيط الرحلات الجوية الداخلية إلى مناطق الجذب السياحي، في ظل انخفاض معدلات التشغل بتلك المطارات، نتيجة استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطارين شهدا زيادة في الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران وإحدى الشركات الخاصة المصرية، بمعدل 12 رحلة يوميا بمرحلتي السفر والوصول، ينقل عبرهم حوالي 1500 راكبا بمختلف الجنسيات.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطاري أسوان والأقصر تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات، موضحة أن حصول المطارين على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات، سيساهم بدرجة كبيرة في زيادة الرحلات السياحية الداخلية، بالإضافة إلى الرحلات الدولية بعد تشغيلها خلال الفترة المستقبلية.