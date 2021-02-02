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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تطوير القرى» و«موقف كورونا» على طاولة اجتماع الوزراء الأسبوعي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:16 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء خطط تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية وحياة قاطنيها بما يضمن لهم حياة كريمة.

من المتوقع أيضًا مناقشة مخطط تطوير مدن المحافظات المصرية ومدى سير الخطط التنفيذية الموضوعة وتذليل أي عقبات لإنجاز عمليات التطوير في المواعيد الزمنية المحددة.

ومن المرجح أيضًا مناقشة أوضاع تفشي فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومدى جاهزية مستشفيات الحكومة لاستقبال أي حالات، وإذا ما كانت هناك إجراءات يجب اتخاذها من عدمه، ومناقشة عملية الحصول على اللقاح وكيفية توزيعه.

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