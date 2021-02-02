«تطوير القرى» و«موقف كورونا» على طاولة اجتماع الوزراء الأسبوعي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة.ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء خطط تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية وحياة قاطنيها بما يضمن لهم حياة كريمة.من المتوقع أيضًا مناقشة مخطط تطوير مدن المحافظات المصرية ومدى سير الخطط التنفيذية الموضوعة وتذليل أي عقبات لإنجاز عمليات التطوير في المواعيد الزمنية المحددة.ومن المرجح أيضًا مناقشة أوضاع تفشي فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومدى جاهزية مستشفيات الحكومة لاستقبال أي حالات، وإذا ما كانت هناك إجراءات يجب اتخاذها من عدمه، ومناقشة عملية الحصول على اللقاح وكيفية توزيعه.