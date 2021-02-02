«الزراعة»: تأجير 21 موقعا للأقفاص السمكية بالبحرين الأحمر والمتوسط

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه يجرى حاليا تطوير بحيرة مريوط والبرلس وعمل إزالة فورية للتعديات وإعادة تطويرهما ومعالجتهما، أيضا الاستغلال الأمثل لمناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، موضحا أنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن 21 موقعا لتأجير أقفاص الاستثمار في الثروة السمكية، منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقعا في البحر المتوسط.وأضاف مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه جاري عمل مفرخ جديد للاستزراع السمكي في البحر الأحمر للحد من الصيد الجائر، وأخر في بورسعيد، وعدد من المفرخات الأخرى للاستزراع السمكي في منطقة الإسماعيلية.