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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الأقصر» تُعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 7 فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:02 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
هدى الأمير
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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء فعاليات الأوكازيون الشتوى لأصحاب المحلات التجارية حيث اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتوجه أصحاب المحال التجارية بتقديم طلب تصريح الأوكازيون، ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الأوكازيون عليها وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة جنيه واحد، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.

وشدد على أنه يجب أن يتوجه أصحاب المحال التجارية إلى مديرية التموين بالأقصر؛ لاستخراج تصريح الأوكازيون علي أن يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر ويمكن رؤيته للجميع.


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