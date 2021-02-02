أهالي برج العرب يشكرون الرئيس السيسي لإطلاقه مبادرة «حياة كريمة» (فيديو)

أعرب أهالي قرى برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة بدء تنفيذ تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بتكلفة ٣ مليار جنيه، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.ووجه أهالى قري برج العرب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة". مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمتهم، والتي تؤكد مدي اهتمام السيد الرئيس بهم وحرصه علي توفير حياة كريمة لهم.وأشادوا بهذه المبادرة الرئاسية والتي سوف تغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير ١٥ خدمة بالقرى وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا.هذا وعقب إطلاق إشارة بدء التطوير؛ تفقد محافظ الإسكندرية اصطفاف المعدات المقرر استخدامها في التطوير، وأوضح أنه هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للمتابعة تنفيذ كافة أعمال التطوير أول بأول والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس.ووجه المحافظ الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتعاونهم المثمر والدائم مع المحافظة لاتمام العديد من المشروعات التى تخدم أهالي الإسكندرية.جاء ذلك بحضور العميد اح.محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.