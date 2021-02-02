للمرة الثانية خلال يوم واحد.. زلزال جديد يضرب مدينة تركية

ضرب زلزال مدينة موش التركية، صباح اليوم الثلاثاء، بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر للزلازل.وذكرت صحيفة يني تشاغ التركية، نقلا عن بيان مرصد قانديلي التركي للزلازل، أن زلزال موش بلغت قوته 4 ريختر، وكان مركزه في منطقة مسجيتلي، على عمق 4.8 كيلومترات.وفى وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال قوي وسط تركيا وبالتحديد على بعد 66 كيلومترا شمال شرق مدينة قيصري.وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الزلازل ضربت مدينة إزمير أمس الاثنين، وتبعتها هزات أرضية قوية بمدينة قيصري.