رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعرب عن قلقها إزاء تفشي موجة ثالثة من كورونا بمنطقة أتيكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:58 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعربت السلطات الصحية في اليونان اليوم الثلاثاء عن مخاوفها بشأن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتفشي موجة ثالثة منه، خاصة في منطقة "أتيكا" الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن منطقة "أتيكا" شهدت مؤخرًا زيادة في عدد الحالات المسجلة يوميًا ونسب دخول المستشفيات، بينما تكافح السلطات الصحية لأجل السيطرة على الموقف قبل أن يبدأ النظام الصحي في الانهيار.

ووفقًا لمسئولي وزارة الصحة اليونانية، سجلت أتيكا خلال الأسبوع الماضي من 50 إلى 80 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" يوميا أي ما يقرب من 50% من المسجلين على مستوى البلاد، بينما تم شغل حوالي 550 سريرًا فرديًا من مرضى كوفيد في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 455 في الأسبوع السابق.

وأعلنت الوزارة حالة التأهب القصوى في جميع مستشفيات "أتيكا" على ضوء الموقف الحالي، فيما ناقشت الدولة سبل التصدي للموجة الثالثة للفيروس وكيفية التعامل معها، وذلك عبر مؤتمر عقده وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، ونائبه فاسيليس كونتوزامانيس، في العاصمة أثينا في الساعات الماضية.

موضوعات متعلقة

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021