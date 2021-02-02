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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية التجارية تستضيف السفير الغيني لبحث سبل التعاون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:50 ص
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
دعاء أبو العزم - هبه عويضه
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استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء، سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية.

وأكد رئيس غرفة الإسكندرية، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مستقبل الاقتصاد في القارة السمراء.

ولفت إلى أن غرفة الإسكندرية، تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الإفريقية، موضحًا أن الهدف من اللقاء بحث التعاون التجاري بين غرفة الإسكندرية والغرفة التجارية بغينيا.

من جانبه، دعى سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، من خلال «zoom»، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد عن 600 شخص، من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.

وأضاف أن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، وشريف الجزيري، وأشرف الجزايرلي، ومحمود مرعي، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمد فتح الله، والبديوي السيد، وهشام حلمي.

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