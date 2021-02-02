«خطة النواب» تدرس أوضاع المشروعات الممولة من المنح والقروض

تستأنف لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة، المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعتها اليوم الثلاثاء، لبحث نتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية الماضية 2019-2020.وتتناول اللجنة خلال اجتماعها الموقف من تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة في السنة المالية الماضية، مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.وبدأت اللجنة في مناقشة حساب ختامي مؤسسات الدولة عن العام الماضي، الأحد، استهلتها بمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ثم انتقلت لبحث الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020.وأعقبها اجتماع أمس، وبحثت خلاله تنفيذ الباب الثاني من الموازنة، الخاص بأجور وتعويضات العاملين، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك في ضوء مقتضيات ترشيد االنفاق.