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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلافات بينهما.. عامل يقتل شابًا بسلاح أبيض في البدرشين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:37 ص
عامل يقتل شابا بسلاح
عامل يقتل شابا بسلاح أبيض
ندى حمدي
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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات مقتل شاب على يد عامل في إحدى قرى البدرشين، بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، كما تم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بقرية تابعة لدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز البدرشين، والرائد أحمد فايز عن أن المجني عليه يدعى "ع. م. س"، اعتدى عليه عامل بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، وتم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

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