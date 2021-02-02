السبكي: 4 مستويات لقياس رضا المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أن قياس رضا المنتفعين عن الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم من خلال عدة محاور، منها أجهزة "الفيد باك سيستم"، حيث يقوم المنتفع المتردد على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تستهدف تقييم الخدمة ومقدمها ورضا المنتفع عنها، موضحًا أن التقييم يشمل الطبيب والتمريض والمنشأة مع ربط التقييمات بجداول التشغيل وهو ما يسهل محاسبة المقصرين.وأضاف السبكي، في بيان: "يتم تقصي رضا المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية من خلال الكول سنتر 15344، والذي يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية ويضم قوى بشرية مدربة على أعلى مستوى في التواصل مع المواطنين على مدار الـ24 ساعة، ويكون لديه ردود على أسئلة المنتفعين واستفساراتهم، وكذلك استقبال الشكاوى وتسجيلها والتواصل مع المنشأة صاحبة الاختصاص لحل المشكلة والتأكد من حلها والتعامل معها باعتبار ذلك أحد معايير الجودة الطبية".وتابع: "وفرنا مكاتب لرضا المنتفعين بالمراكز والوحدات والمستشفيات ببورسعيد تختص بالتواصل مع المريض لحل المشاكل وتذليل العقبات أمام حصوله على الخدمة الصحية إن وُجِدت"، وقال إن قياس رضا المنتفعين عن الخدمات لها محور أخير وهو إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة علاجية على حدة في المنشأة الصحية بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له، وتشمل رحلة علاج المريض بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة المرور بـ"الأمن، الاستقبال، محطة انتظار المريض، الطبيب، المعمل، الأشعة، الصيدلية"، فيما تشمل رحلة علاج المريض بالمستشفيات داخل "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية".وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية قياس رضا منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم، بهدف تمكين المنتفعين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.واختتم أن عملية قياس رضا المنتفعين عن أداء الخدمات الطبية تسهم في قياس وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى نسبة من إرضاء المواطنين عن الخدمات والنظام الصحي ككل، وذلك علي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأعلى مستوى من الجودة العالمية.