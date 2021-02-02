القاهرة وسوهاج الأعلى فى تعاطي المخدرات.. والحشيش يتصدر القائمة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة"، الأعلى فى الطلب على العلاج من الإدمان، فيما تعد محافظتى سوهاج والقاهرة الأكثر تعاطي للمخدرات وفقا لبيانات الخط الساخن.وأكد عثمان فى تصريحات للدستور، أن أعلى الفئات تعاطيا للمواد المخدرة هم الحرفيين والسائقين المهنيين، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة مع الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين المهنيين، لافتا إلى أن الحشيش يليه الترامادول أكثر المواد المخدرة التى يتعاطاها سائقي الحافلات.وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك 26 مركزا تابع لصندوق مكافحة الإدمان، يغطى 17 محافظة وقريبا سيتم مد خدمة الخط الساخن لسوهاج، خلال شهر مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة.وأوضح أنه خلال الفترة القادمة، سيتم توقيع بروتوكول مع كلية الطب بجامعة جنوب الوادى لإنشاء أول مركز علاجى فى محافظة قنا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك مركزا علاجيا جديدا فى محافظة دمياط.وتابع، أن خطة الصندوق خلال الـ3 سنوات القادمة هى تغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة، سيفتتح الرئيس 3 مراكز جديدة فى مطروح والبحر الأحمر، وبورسعيد.