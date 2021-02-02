رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القاهرة وسوهاج الأعلى فى تعاطي المخدرات.. والحشيش يتصدر القائمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:45 ص
المخدرات
المخدرات
ولاء جمال
طباعة
قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة"، الأعلى فى الطلب على العلاج من الإدمان، فيما تعد محافظتى سوهاج والقاهرة الأكثر تعاطي للمخدرات وفقا لبيانات الخط الساخن.

وأكد عثمان فى تصريحات للدستور، أن أعلى الفئات تعاطيا للمواد المخدرة هم الحرفيين والسائقين المهنيين، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة مع الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين المهنيين، لافتا إلى أن الحشيش يليه الترامادول أكثر المواد المخدرة التى يتعاطاها سائقي الحافلات.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك 26 مركزا تابع لصندوق مكافحة الإدمان، يغطى 17 محافظة وقريبا سيتم مد خدمة الخط الساخن لسوهاج، خلال شهر مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه خلال الفترة القادمة، سيتم توقيع بروتوكول مع كلية الطب بجامعة جنوب الوادى لإنشاء أول مركز علاجى فى محافظة قنا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك مركزا علاجيا جديدا فى محافظة دمياط.

وتابع، أن خطة الصندوق خلال الـ3 سنوات القادمة هى تغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة، سيفتتح الرئيس 3 مراكز جديدة فى مطروح والبحر الأحمر، وبورسعيد.

موضوعات متعلقة

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021