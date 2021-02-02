رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرار جديد من الشهر العقاري بشأن إلغاء التوكيل بالإرادة المنفردة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
حسام محفوظ
طباعة
أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، اليوم الثلاثاء، قرارًا تسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل، بشروط معينة بدلًا من إلزام الطرفين بالحضور.

ونص المنشور الذى حمل رقم 4 لسنة 2021: «إنه إلحاق بالمنشور الفنى بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

ونصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن: «الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، ولا تحول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة».

ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن «يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاقًا يخالف ذلك، غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكل أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه، وتعد هذه الوكالة شأنها فى ذلك شأن الوكالة العامة.

وبناءً على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناءً من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021