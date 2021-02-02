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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مد فترة توفيق الأوضاع للمواصفات القياسية المصرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:45 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 2 فبراير 2021 قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 29 لسنة 2021، حول مد فترة توفيق الأوضاع للمواصفات القياسية المصرية رقم (78232020) والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح، ووحدات الطاقة الكهربائية الواردة فى البند 2 من المادة الأولى للقرار الوزارى رقم 171 لسنة 2020 لمدة عام أو لحين تعديل المواصفة القياسية المصرية.

وتابع القرار فى مادته الثانية، أنه فيما يخص المصابيح يتم الاستمرار بالعمل فى المواصفة القياسية المصرية (78232014) والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية ويتم العمل بالقرار اعتبارا من 13 يناير 2021.

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