نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 2 فبراير 2021 قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 29 لسنة 2021، حول مد فترة توفيق الأوضاع للمواصفات القياسية المصرية رقم (78232020) والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح، ووحدات الطاقة الكهربائية الواردة فى البند 2 من المادة الأولى للقرار الوزارى رقم 171 لسنة 2020 لمدة عام أو لحين تعديل المواصفة القياسية المصرية.وتابع القرار فى مادته الثانية، أنه فيما يخص المصابيح يتم الاستمرار بالعمل فى المواصفة القياسية المصرية (78232014) والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية ويتم العمل بالقرار اعتبارا من 13 يناير 2021.