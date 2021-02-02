«التعليم العالي» يداهم كيانات وهمية بالجيزة

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية، تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة عدة كيانات وهمية، بالجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشآت؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.كما وجه الدكتور عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.