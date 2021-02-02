5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقيمة ٥ جنيهات للعيار الواحد، تأثرًا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا بقيمة ٥ جنيهات للعيار الواحد.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار ٢٤ سجل نحو ٩٢٥ جنيهًا، وسجل عيار ٢١ نحو ٨١٠ جنيهات، وسجل عيار ١٨ نحو ٧٦٤ جنيهًا.وأوضح أن الجنيه الذهب سجل سعر ٦٨٤٠ جنيهًا، فيما سجلت سعر الأوقية العالمية ١٨٤٦ دولارًا.