انتهاء التفتيش الروسي على مطاري شرم الشيخ والغردقة غدا

ينهي الوفد الأمني الروسي المكون من 10 مسئوليين أمنيين، غدا الأربعاء، عمليات التفتيش على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، بعد تفتيشات استغرقت 7 أيام متتالية، لبحث استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المطارين خلال الفترة السمتقبلية بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية نتيجة سقوط الطائرة الروية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها.ويواصل الوفد الأمني الروسي أعمال الفتيش على مطارى شرم الشيخ والغردقة، حيث سيتابع الوفد جميع وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بصالات السفر والوصول والمنشآت التابعة، والطرق المؤدية وعمليات شحن الحقائب والبضائع بمرحلتى السفر والوصول، وتفقد عمليات التأمين المتبعة على هناجر الطائرات وأسوار المطارين والطرق المؤدية إلى الفنادق التى تقيم بها الوفود السياحية الروسية.