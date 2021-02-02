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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العجواني»: يوجد ألفي مصنع لإنتاج العدد اليدوية نصفها مرخص فقط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:39 ص
حماده العجواني، عضو
حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات
دعاء أبو العزم
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كشف المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع إنتاج العدد اليدوية والآلات الصناعية، عددها يتخطى الألفين مصنع، موضحا أن المصانع المسجلة رسميًا تقترب ألف فقط، ويماثلها مصانع غير مرخصة أو ورش صغيرة، وهذا بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على استيراد الماكينات الصناعية من العديد من دول العالم، أبرزها ألمانيا والصين وتركيا.

وأكد «العجواني»، في تصريحات له، على ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتطويره والتوسع فيه لينافس المنتجات الأجنبية، مششيرًا إلى ضرورة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والعقود الحكومية، حيث يتم تفضيل المنتجات المستوردة في حين توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسي وبجودة مماثلة.

وأوضح أن قطاع الآلات والمعدات والماكينات الصناعية، يُمثّل حوالي 10% من واردات مصر، ولذلك يجب التوسع في صناعة العدد والآلات حتى نستطيع توفير قيمة فاتورة استيراد العدد والآلات والتي تُقّدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن المصانع المصرية بدأت في تصنيع بعض مكوّنات إنتاج قطاع العدد والآلات فى ظل صعوبة استيرادها بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة تعميق التصنيع المحلي الذي يُمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.

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