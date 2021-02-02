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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع أم وابنها في انهيار سقف منزل بالقليوبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:47 ص
انهيار سقف
انهيار سقف
كتب صلاح حسنى
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في انهيار سقف غرفة بمنزل مكون من طابق واحد بمنطقة "الحرس" التابعة للوحدة المحلية بأبوالغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ونقلت الجثتان والمصاب لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد محمد غيث، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف خشبي لغرفة منزل مكون من طابق واحد بمنطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبوالغيط دائرة المركز.

وتبين من التحريات أن العقار المنهار مكون من طابق واحد "منزل فلاحي"، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عامًا، والابن 28 عامًا، وإصابة الزوج 71 عامًا.

ومن ناحيته، قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحًا أن العقار قديم جدًا ومبنى بالطوب اللبن "فلاحي"، وأن كامل عرشه بالعروق الخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التى كان يتواجد بها الأب والأم والابن، ما أسفر عن وفاة الأم والابن وإصابة الأب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية أن المنزل لم ينهار وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الأسرة هى التي انهارت، وجارٍ فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وهل يستدعي إصدار قرار هدم أم لا.

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