اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 19300 راكب على متن 190 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 190 رحلة جوية دولية وداخلية، لمختلف شركات الطيران المصرية والعربية والإفريقية والأوروبية، ينقل عبرها حوالى 19300 راكب من مختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.