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محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أكثر من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:29 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 8261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ 652 ألف حالة تعافٍ.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4816 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1094 حالة خطرة، و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و100 ألف شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليونًا و729 ألفًا على الجرعة الثانية منه.

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