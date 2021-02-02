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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 2.9 مليار جنيه لتنفيذ 191 مشروعًا بالفيوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:39 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح - وفاء على
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الفيوم للعام المالي 2020-2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجاري تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأكدت السعيد على تركيز جهود التنمية المكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة العام الجاري تبلغ 2.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019-2020، تمثل 1.1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الفيوم تبلغ نحو 28%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 988 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 491.6 مليون بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 411 مليون جنيه بنسبة 14.2%، ويخص قطاع التعليم العالي 276 مليون جنيه بنسبة 9.5%، وقطاع الكهرباء 173 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 560.4 مليون جنيه بنسبة 19.3%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الفيوم في الخطة تتمثل في توجيه نحو 540.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 97 مدرسة تتضمن 1202 فصل.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة بخطة عام 2020-2021 المتمثلة في أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق القومية، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء، وفي قطاع التعليم الجامعي استكمال إنشاء مبنى كلية التمريض، إلى جانب استكمال مرافق الجامعة بالحرم الجامعي ومدينة الفيوم الجديدة.

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