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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف مغاغة يستأنف برنامجه الأسبوعي «التعليم والعقيدة»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:12 ص
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
مونيكا جرجس
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يستأنف الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج التعليم والعقيدة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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