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محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبدأ حملة طرق على الأبواب للكشف عن كورونا في 8 مناطق

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:28 ص
كورونا
كورونا
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بدأت المملكة المتحدة حملة طبية، صباح اليوم الثلاثاء؛ للكشف عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتستهدف حوالي 80 ألف شخص بطريقة الطرق على الأبواب، في محاولة لمنع تفشي السلالة الجديدة للفيروس، والتي جاءت من جنوب إفريقيا ويُعتقد بأنها شديدة العدوى.

وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لاحتواء حالات التفشي الجديدة سيتم اختبار السكان في 8 مناطق من البلاد؛ لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، وهي عملية تُعرف باسم اختبار الطفرة.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة لشئون الجامعات ميشيل دونيلان عن قلقها الشديد إزاء حالات التفشي الجديدة، قائلة "إنها مقلقة، مقلقة للغاية، ونحن مازلنا في أوج مرحلة شديدة المخاطر بشأن هذا الفيروس، لكننا نرصد جميع المتغيرات الجديدة".

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