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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل ليه لأ.. اللي قادرة على التحدي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:11 م
مسلسل ليه لأ
مسلسل ليه لأ
محمد قدري
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ننشر في هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل ليه لأ المقرر عرضه خلال الأيام القادمة بعد تحقيقه نجاحا كبيرا العام الماضي عبر منصة شاهد وتحقيقه جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ليه لأ

نكشف عن مواعيد عرض مسلسل ليه لا بعد إعلان شبكة قنوات إم بي سي إذاعة العمل للمرة الأولى على القنوات المفتوحة عبر قناة MBC مصر، بداية من الأحد القادم، 7 فبراير الجاري، ويعرض العمل للمرة الأولى في تمام التاسعة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الثانية عشرة والنصف صباحا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الخامسة وعشر دقائق والإعادة الثالثة على القناة نفسها في تمام الواحدة ظهرا ليعرض العمل 4 مرات يوميا.

أبطال مسلسل ليه لا

مسلسل ليه لا تدور أحداثه حول فتاة مصرية تربت على العادت والتقاليد الصارمة في الجوانب الأخلاقية والنسانية ولمنها لا ترى في ذلك نمط حياتها وتحاول خلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار وينشأ صراع قوي بين التمسك بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة، ويشارك بجانب أمينة خليل، في العمل عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، والفنانة شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج Eproducers عبد الله أبو الفتوح، والمسلسل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف مريم نعوم، وكت السيناريو والحوار دينا نجم ومجدي أمين، وقدمت النجمة آمال ماهرتتر المسلسل من خلال أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع خالد عز، يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين.

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