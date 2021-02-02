صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:43 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق.
وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11614 نقطة، ومؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14239 نقطة، فيما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2401 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3432 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11614 نقطة، ومؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14239 نقطة، فيما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2401 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3432 نقطة.