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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ورد والقاهرة كابول».. حنان مطاوع تكشف أدوارها في رمضان المقبل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:23 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
حسين الجندي
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كشفت النجمة حنان مطاوع، عن تفاصيل مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال عملين دراميين الأول هو مسلسل "القاهرة كابول"، والذي انتهت من تصويره بشكل كامل منذ فترة طويلة، والثاني هو مسلسل "ورد" والذي بدأت تصويره يوم الثلاثاء الماضي في أحد استوديوهات منطقة الجيزة.

وقالت حنان في تصريحات لـ "الدستور"، اليوم الثلاثاء، "أشارك في مسلسل ورد مع المخرج شادي أبو شادي ومسلسل القاهرة كابول مع المخرج حسام علي، والذي كان من المفترض عرض في السباق الرمضاني الماضي ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد تم تأجيله لرمضان 2021".

وأضافت "صورت أيام قليلة جدا ضمن مسلسل القاهرة كابول خاصة أنني في العام الماضي قد انتهيت من تصوير ما يقرب من 70 % من العمل نفسه، مشيرة إلي أنها تريد التركيز في تصوير مسلسل ورد خاصة أنها تظهر بشكل مختلف تماما متمنية أن يلقي العمل اعجاب الجمهور فور عرضه".

و مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومدير التصوير عزمي الرحماني، والمنتج أحمد أبو عزوز، ومن إخراج شادي أبو شادي.

ومسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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