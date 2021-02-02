مطار القاهرة يستقبل الفنان أشرف عبدالباقي قادما من أسوان

استقبل مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان أشرف عبدالباقي قادمًا من أسوان، عقب زياة استغرقت عدة أيام.وقد وصل الفنان أشرف عبدالباقي على متن طائرة مصر للطيران القادمة من أسوان، وحرص العديد من العالمين بالمطارين على التقاط الصور التذكارية معه، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي.ومن جابنها، تواصل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، بتشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائئة على كافة الرحلات الدولية والداخلية، وفقا لتوصيات الاتحادية الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعالمين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.