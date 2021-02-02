تحرير 10 محاضر لمحال نظمت «أوكازيون» ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الاثنين، على المحال التجارية وذلك للوقوف على مدى التزام التجار بأحكام الأوكازيون بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننة من خلال استخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم.وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لـ10 محال تجارية مختلفة بأنحاء متفرقة ببورسعيد، وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 بتنظيم أوكازيون دون تصريح وفي غير الأوقات المصرح بها من الجهات الرسمية المختصة.وتواصل مديرية التموين حملاتها لضبط أي مخالفات، مناشدة المواطنين أنه في حالة وجود أي شكوى يجرى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية على الرقم: 0663222946.