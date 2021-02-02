2394 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و223 ألفا و879 حالة.وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك" وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 833 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تسجيل 156 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 11 ألفا و457 شخصا.